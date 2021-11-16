Devlet Bahçeli'nin özel olarak çizdirdiği Türk Dünyası haritası, Rusya'da gündem oldu
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin özel olarak tasarlayıp çizdirdiği Türk Dünyası Haritası, Rusya'da gündem oldu. Haritanın Rusya coğrafyasını da kapsaması bir mesaj olarak algılandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, önceki gün Türk Devletleri Teşkilatı 8. Zirvesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti. MHP'den yapılan açıklamada, Bahçeli'nin, adı "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" olarak değiştirilen Yassıada'da düzenlenen "Türk Devletleri Teşkilatı 8. Zirvesi" dolayısıyla Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik ettiği belirtildi.
BİZZAT TASARLAYIP TÜRK DÜNYASI HARİTASINI ÇİZDİRDİ
Açıklamada, Bahçeli'nin uzun bir süredir üzerinde bizzat çalıştığı, özel olarak tasarlayıp çizdirdiği Türk Dünyası Haritası'nı Türklüğün vicdanına, Türk milletinin yüksek irfanına nesilden nesle ve elden ele taşınacak bir bayrak gibi emanet ettiği belirtildi.
SINIRLARIN RUSYA'YI DA KAPSAMASI GÜNDEM OLDU
Bugün ise haritadaki bir detay, Rusya'da gündem oldu. Türk Dünyası Haritası'nın Rusya coğrafyasını da kapsaması, ülkeye yönelik bir mesaj olarak algılandı.
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