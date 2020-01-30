Sahilde kuyruğu kesilmiş halde bulunan ölü yunus balığı görenleri hayrete düşürdü
Haberler » 3. Sayfa » Sahilde kuyruğu kesilmiş halde bulunan ölü yunus balığı görenleri hayrete düşürdü - Haberler

Sahilde kuyruğu kesilmiş halde bulunan ölü yunus balığı görenleri hayrete düşürdü

İstanbul Kınalıada sahilinde gezen vatandaşlar, sahile vuran ölü yunus balığını fark edince şaşkınlık yaşadı. Yunusun kuyruğunun kesik olması ise görenlerin yüreğini sızlattı.

30.01.2020 09:23 | Son Güncelleme: 30.01.2020 13:16
Sahilde kuyruğu kesilmiş halde bulunan ölü yunus balığı görenleri hayrete düşürdü

Kınalıada sahilinde gezen vatandaşlar, sahile vuran ölü yunus balığını fak edince şaşkınlık yaşadı. Yunus balığı, ekiplerin çalışması ile sahilden kaldırıldı. Balığın kuyruğunda kesikler olması balıkçı ağlarına takılmış ve balıkçılar tarafında kesilmiş olma ihtimalini akıllara getirdi.

YETKİLİLERE VERİLDİ

Kınalıada'da geçtiğimiz gün yaşanan olayda, sahilde gezen vatandaşlar, kıyıya ölü bir yunus balığının vurduğunu fark etti. Kuyruğu kesilmiş halde kıyıya vuran ölü yunus için vatandaşlar yetkililere ihbarda bulundu. Ölü yunus, yetkililer tarafından sahilden kaldırıldı.

BALIKÇI AĞLARINA TAKILMA İHTİMALİ AKILLARA GELDİ

Öte yandan ölü yunus balığının kuyruğunun kesik olması, balıkçı ağlarına takılmış olabileceği, yunusu ağdan çıkarmak için kuyruğunun kesilmiş olabileceğini akıllara getirdi.

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI (3)

  • İÇ SES:
    Cahillik aldı başını yürüdü. Yunuslar MEMELİDİR, balıklar başka bir sınıftalar. Bknz. Canlıların Sınıflandırılması. Ee Lisede sınıfta kalmayı, üniversitede dersten kalmaları kaldırırsan olacağı bu.
    Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler