Sahilde kuyruğu kesilmiş halde bulunan ölü yunus balığı görenleri hayrete düşürdü
İstanbul Kınalıada sahilinde gezen vatandaşlar, sahile vuran ölü yunus balığını fark edince şaşkınlık yaşadı. Yunusun kuyruğunun kesik olması ise görenlerin yüreğini sızlattı.
Kınalıada sahilinde gezen vatandaşlar, sahile vuran ölü yunus balığını fak edince şaşkınlık yaşadı. Yunus balığı, ekiplerin çalışması ile sahilden kaldırıldı. Balığın kuyruğunda kesikler olması balıkçı ağlarına takılmış ve balıkçılar tarafında kesilmiş olma ihtimalini akıllara getirdi.
YETKİLİLERE HABER VERİLDİ
Kınalıada'da geçtiğimiz gün yaşanan olayda, sahilde gezen vatandaşlar, kıyıya ölü bir yunus balığının vurduğunu fark etti. Kuyruğu kesilmiş halde kıyıya vuran ölü yunus için vatandaşlar yetkililere ihbarda bulundu. Ölü yunus, yetkililer tarafından sahilden kaldırıldı.
BALIKÇI AĞLARINA TAKILMA İHTİMALİ AKILLARA GELDİ
Öte yandan ölü yunus balığının kuyruğunun kesik olması, balıkçı ağlarına takılmış olabileceği, yunusu ağdan çıkarmak için kuyruğunun kesilmiş olabileceğini akıllara getirdi.
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ne olüyür bu memlekete yav her yer adanaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Yunus balığı nedir Yunus denir ona kim yazıyor bu haberleriCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Cahillik aldı başını yürüdü. Yunuslar MEMELİDİR, balıklar başka bir sınıftalar. Bknz. Canlıların Sınıflandırılması. Ee Lisede sınıfta kalmayı, üniversitede dersten kalmaları kaldırırsan olacağı bu.Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır