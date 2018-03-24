Kadınlar Toprakla Sanatı Buluşturuyor

Tekirdağlı kadınlar Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan seramik atölyesinde, toprak ile sanatı buluşturuyor.

Tekirdağ sahil dolgu alanındaki Barış ve Özgürlük Parkında kurulan sanat atölyelerinde Tekirdağlı kadınlar seramik yapmayı öğreniyor. Kadınlar, burada hem boş zamanlarını değerlendirerek hünerlerini sergiliyor hem de atölyelerde kurdukları yeni arkadaşlıklarla sosyalleşiyor.

Sanat Atölyesinin eğitmenlerinden Ebru Çelik, kurslara Tekirdağlı kadınların yoğun ilgisi olduğunu belirterek, "Yaklaşık 30 kişi kadar bir grup ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. İki grup halinde yürüttüğümüz çalışmaları haftanın 5 günü sürdürüyoruz. Burada bütün seramiğin kökenini öğreniyoruz. Çamuru yoğurarak başladığımız seramik çalışması, kilin fırınlanması ve seramiğin boyanmasına kadar sürüyor" dedi.

72 yaşındaki kursiyer Filiz Sabuncu 60 yıldır resim yaptığını ve seramiğe de ilgisinin olduğunu söyleyerek, atölyenin açılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti. Sabuncu, kadınların bir arada olmasının ve sanatla ilgilenmesinin önemine dikkat çekerek, "Burası harika bir yer, bunun için Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederiz. Hiç kimse burada birbirini çekiştirmeden bir şeyler üretmeye çalışıyor. Burada güzel işler yapıldı ve gizli yetenekler ortaya çıkıyor. Bir şeyler yapmanın insana verdiği çok güzel duygular var. Kendinize güveniniz artıyor. Burada evdeki sorunlarınızı unutuyorsunuz" diye konuştu.

Yaklaşık dört aydır kursa devam ettiğini ifade eden Nevin Çakan, "Burada biz kendimizi, duygu ve düşüncelerimizi, dostluklarımızı ortaya koyabiliyoruz. Her şeyi açığa çıkarabiliyoruz. Yaptıklarımızı kendimiz için yapmıyoruz. İnsanlara ulaştırmak için de çabalıyoruz burada. Burada olmaktan inanılmaz keyif alıyoruz. Çok mutluyuz burada" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ