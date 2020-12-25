Özel hastanenin klimasından çıkan yangın paniğe sebep oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Özel hastanenin klimasından çıkan yangın paniğe sebep oldu

25.12.2020 11:21 | Son Güncelleme: 25.12.2020 11:26
Özel hastanenin klimasından çıkan yangın paniğe sebep oldu

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan özel hastanede klimanın tutuşması paniğe sebep oldu.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan özel hastanede klimanın tutuşması paniğe sebep oldu.

Olay Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Başiskele ilçesi Atakent Mahallesi'nde bulunan Özel Kocaeli Hastanesi'nde meydana geldi. Hastanenin giriş kısmındaki klima bir anda tutuştu. Durumu gören hastane çalışanları itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede kontrol altına aldı. İtfaiye ekipleri yangının söndürülmesi sonrasında hastanede oluşan yoğun dumanı tahliye etmek için çalışma başlattı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Özel hastanenin klimasından çıkan yangın paniğe sebep oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tunç Soyer Hulusi Akar Özlem Zengin Numan Kurtulmuş
Magazin Coşkun Sabah Gülben Ergen Aslı Tandoğan Murat Dalkılıç
Spor Erol Bulut Samet Aybaba Cüneyt Çakır Bahattin Şimşek İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Türk Bakan Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Özel hastanenin klimasından çıkan yangın paniğe sebep oldu | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 11:30:23. #1.15#
title