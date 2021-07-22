Özel hastanede aşı ücretli mi? Covid geçiren aşı olabilir mi?
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Özel hastanede aşı ücretli mi? Covid geçiren aşı olabilir mi?

Özel hastanede aşı ücretli mi? Covid geçiren aşı olabilir mi?
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18 yaşını doldurmuş kişiler E nabız aracılığı ile aşı randevusu alabilir. Özel hastanede aşı ücretli mi? Covid geçiren aşı olabilir mi? Aşı randevusu nasıl alınır? Aşının yan etkileri neler?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Haziran Cuma günü itibariyle 18 yaşından gün almış herkes aşı randevusu alabileceğini belirtti. Hangi aşı daha iyi? Türkiye'de kaç kişi aşı oldu? Özel hastanede aşı ücretli mi? Covid geçiren aşı olabilir mi?

ÖZEL HASTANELERDE AŞI ÜCRETLİ Mİ?

COVID-19 mRNA aşısı Bakanlığımız tarafından belirlenen hastanelerde uygulanmaktadır. Hangi hastanelerde uygulandığını Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS web, MHRS mobil) veya e-Nabız üzerinden aşı için randevu alırken görebilirsiniz.

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen aşılar, COVID-19 mRNA aşısının uygulandığı hastanelerde ücretsiz olarak yapılmaktadır.

COVID GEÇİRENLER AŞI OLABİLİR Mİ?

COVID-19 geçirmiş kişilerde koruyuculuk bir müddet daha devam etmektedir. COVID-19 geçirmiş sağlık çalışanlarına, virüse maruz kalma oranı en yüksek grup oldukları için hastalığı geçirdikten 1 ay sonra; COVID-19 geçirmiş diğer risk gruplarına ise hastalığı geçirdikten 6 ay sonra aşı uygulanabilecektir.

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