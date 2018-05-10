Kalorifer Peteğinden Çıkan Yılan Okulu Boşalttı
Balıkesir'in Gönen ilçesinde bulunan Sarıköy Çok Programlı Lisesinde yılan paniği yaşandı. Lisenin atölyesinde kalorifer peteğinde görülen yılan, okulun boşaltılmasına sebep oldu.
Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir okulda kalorifer peteğinde görülen yılan, okulun tahliye edilmesine sebep oldu.
OKULU TAHLİYE ETTİLER
Olay, Gönen ilçesi Sarıköy Mahallesi'nde bulunan Sarıköy Çok Programlı Lisesinin atölyesinde yaşandı. Bir kalorifer peteğindeki yılanı gören öğrenciler durumu okul idaresine bildirdi. İdareciler okulu hemen tahliye ederek itfaiyeye haber verdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı Gönen İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ihbar üzerine okula gelerek özel teçhizatlarıyla yılanı bulunduğu yerden çıkarıp doğaya bıraktı.
YORUMLAR (5)
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Ama bunu haber yapmasanız iyiydi, yarın bütün okullarda yılan çıkacaktırCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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FIRÇADAN DAHA DONANIMLI TEÇHİZAT NE VAR KİCevap Yaz Yayından Kaldır
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Dünyada bütün hayvanları yan yana koy, en çok korktuğum hayvan ilk sırada yılandır.Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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özel teçhizat dedikleri fırça olmuyor değil mi ?Cevap Yaz 20 Yayından KaldırENTEL DANTEL: süper yorum:)6 Yayından Kaldır