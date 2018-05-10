Kalorifer Peteğinden Çıkan Yılan Okulu Boşalttı

Kalorifer Peteğinden Çıkan Yılan Okulu Boşalttı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde bulunan Sarıköy Çok Programlı Lisesinde yılan paniği yaşandı. Lisenin atölyesinde kalorifer peteğinde görülen yılan, okulun boşaltılmasına sebep oldu.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir okulda kalorifer peteğinde görülen yılan, okulun tahliye edilmesine sebep oldu.

OKULU TAHLİYE ETTİLER

Olay, Gönen ilçesi Sarıköy Mahallesi'nde bulunan Sarıköy Çok Programlı Lisesinin atölyesinde yaşandı. Bir kalorifer peteğindeki yılanı gören öğrenciler durumu okul idaresine bildirdi. İdareciler okulu hemen tahliye ederek itfaiyeye haber verdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı Gönen İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ihbar üzerine okula gelerek özel teçhizatlarıyla yılanı bulunduğu yerden çıkarıp doğaya bıraktı.

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