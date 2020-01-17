Babası uyurken arabayı kaçırıp drift yapan genç, polisten kaçarken kaza yaptı
İstanbul Beylikdüzü sahilde 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü babasından izinsiz aldığı araç ile drift yaparken polise yakalandı. Birkaç metre araçla kaçan genç çocuk bisiklet yolu kenarındaki bariyerlere çarparak kaza yaptı.
Beylikdüzü sahilde 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü babasından izinsiz aldığı araç ile drift yaparken polislere yakalandı. Bir süre polisten kaçan sürücü kaza yaparken, çarpmanın etkisi ile araç lastiği yola fırladı.
BABASI UYURKEN ARABAYI KAÇIRDI, SAHİLDE DRİFT YAPTI
Beylikdüzü sahilinde sabah saatlerinde yaşanan olayda, iddiaya göre, 17 yaşındaki genç, babası uyurken arabanın anahtarını alarak sahile indi. Burada drift yapan sürücü Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye polislerine yakalandı.
POLİSTEN KAÇARKEN KAZA YAPTI
Polis, araçla kaçan sürücüye dur ihtarında bulundu. Birkaç metre araçla kaçan genç çocuk bisiklet yolu kenarındaki bariyerlere çarparak kaza yaptı.
YAKLAŞIK 10 BİN LİRA CEZA KESİLECEK
Çarpmanın etkisi ile araçta büyük maddi hasar oluştu. Aracın lastiği yuvasından çıkarak kaza yerinden 10 metre ileride yola fırladı. Polis ekibi yaptığı sorgulamasında çocuğun ehliyetsiz olduğunu ve aracı babasından izinsiz aldığını belirledi. Genç çocuğa ehliyetsiz araç kullanmak ve trafiğe açık alanda drift yapmaktan yaklaşık 10 bin liraceza kesileceği öğrenildi. Araç ise çekici ile otoparka götürüldü.
Haber Videosu: Babasından uyurken arabayı kaçıran genç, drift yaparaken polise yakalandı, kaza yaptı
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AKŞAM EVDE KITBOXX EĞİTİMİ VAR :)Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Bizde çok aldık kaçtık ta dirift ne be evladım allahtan birinin canına maal olmamış lakin o arabayıda hurdaya verir kesilen cezayı anca oderCevap Yaz Yayından Kaldır
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ALLAH lütfen. . .Yayından Kaldır
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Akşam netflix''de :DCevap Yaz Yayından Kaldır
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Akşam baba ona bir kaç fight clup etkiliği gösterecektir.Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Evlat işte.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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bilmiosun niye sürüosun hahaha :D ben olsam bi daha dışarı çıkamam utancımdan :DCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır