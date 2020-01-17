Babası uyurken arabayı kaçırıp drift yapan genç, polisten kaçarken kaza yaptı

17.01.2020 11:10 | Son Güncelleme: 17.01.2020 11:53

Beylikdüzü sahilde 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü babasından izinsiz aldığı araç ile drift yaparken polislere yakalandı. Bir süre polisten kaçan sürücü kaza yaparken, çarpmanın etkisi ile araç lastiği yola fırladı.

BABASI UYURKEN ARABAYI KAÇIRDI, SAHİLDE DRİFT YAPTI

Beylikdüzü sahilinde sabah saatlerinde yaşanan olayda, iddiaya göre, 17 yaşındaki genç, babası uyurken arabanın anahtarını alarak sahile indi. Burada drift yapan sürücü Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye polislerine yakalandı.

POLİSTEN KAÇARKEN KAZA YAPTI

Polis, araçla kaçan sürücüye dur ihtarında bulundu. Birkaç metre araçla kaçan genç çocuk bisiklet yolu kenarındaki bariyerlere çarparak kaza yaptı.

YAKLAŞIK 10 BİN LİRA CEZA KESİLECEK

Çarpmanın etkisi ile araçta büyük maddi hasar oluştu. Aracın lastiği yuvasından çıkarak kaza yerinden 10 metre ileride yola fırladı. Polis ekibi yaptığı sorgulamasında çocuğun ehliyetsiz olduğunu ve aracı babasından izinsiz aldığını belirledi. Genç çocuğa ehliyetsiz araç kullanmak ve trafiğe açık alanda drift yapmaktan yaklaşık 10 bin liraceza kesileceği öğrenildi. Araç ise çekici ile otoparka götürüldü.

Kaynak: İHA

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