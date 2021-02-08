Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın yaşadığı krizin perde arkası ortaya çıktı

Feyza Aktan, iki yıl önce anlaşmalı olarak boşandığı, çocuğunun babası Özcan Deniz hakkında, 'zincirleme şekilde kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından şikayetçi olmuştu. Posta Gazetesi Magazin Müdürü Suna Akyıldız, Özcan Deniz-Feyza Aktan cephesinde bitmek bilmeyen çekişmeye ilişkin dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. İşte o yazı...

İşte Posta Gazetesi Magazin Müdürü Suna Akyıldız'ın o yazısı:

"Geçenlerde telefonum çaldı; arayan emlakçılık yapan bir arkadaşım. Laf lafı açtı, konu döndü dolaştı Özcan Deniz'in boşandığı Feyza Aktan'a geldi. Aylar önce Feyza Aktan'ın kendisine ev baktığını, daha sonra telefon edip Özcan Deniz'in oğlu Kuzey'in doğduğu evde büyümesini istediği için taşınmasına izin vermediğini söyledi.

'EVİMİ GASP ETTİ' DİYE DAVA AÇIYOR

Genç kadının, beğendiği evi çok özür dileyerek tutmaktan vazgeçtiğini anlattı. Durum böyle olunca Özcan Deniz'in, eski eşine Zekeriyaköy'de yaşadıkları evden çıkmadığını, evi gasp ettiğini öne sürerek açtığı dava aklıma geldi. Kısaca; kadın evden çıkmak istiyor, Özcan izin vermiyor. Sonra da 'Evimi gasp etti' diye dava açıyor. Bununla da kalmıyor, gecesi gündüzü setlerde geçen Özcan Deniz, oğlunun velayetini almak için 25 yaşındaki bir anne ile hukuk mücadelesine giriyor.

'NAFAKA DIŞINDA HİÇBİR ŞEY TALEP ETMEMİŞ'

Çocuğunun annesini 'gaspçı' ilan etmek de kadına karşı şiddetin farklı bir türü bence. Yıllarca boşanma davalarında alınan tazminatları, taşınmazları haber yaptığımızdan Feyza Aktan'ın da boşanırken en azından küçük bile olsa bir ev aldığını düşündüm. Biraz araştırınca şok oldum. Aldığı nafakanın dışında hiçbir şey talep etmemiş. Bindiği araba bile kendisine ait değil, şirket aracıymış. Bunları da öğrenince insan ister istemez nerede o 'Asmalı Konak'ın 'Seymen Ağa'sı, 'İstanbullu Gelin'in 'Faruk Boran'ı demeden edemiyor."

Kaynak: Snob Magazin