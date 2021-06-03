ÖZBEK BAKAN BOBOJONOV, İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRÜ AKTAŞ'I ZİYARET ETTİ

ÖZBEKİSTAN İçişleri Bakanı Korgeneral Pulat Bobojonov, beraberindeki heyet ile İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ı makamında ziyaret etti.

ÖZBEKİSTAN İçişleri Bakanı Korgeneral Pulat Bobojonov, beraberindeki heyet ile İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ı makamında ziyaret etti. Bakan Bobojonov'a 1 saatlik görüşmede İstanbul'un turistik bölgelerinin güvenliği hakkında bilgi verildiği öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne dün beraberinde 13 kişilik heyet ile gelen Özbekistan İçişleri Bakanı Korgeneral Pulat Bobojonov, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile makamında yaklaşık 1 saat görüştü. Konuk bakan ile beraberindekilere, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün yapısı, işleyişi, görev alanına giren durumlar ve kentte bulunan turistik bölgelerin emniyeti hakkında bilgi verildi. Bakan Bobojonov, yaptığı ziyaretin iki ülke arasındaki polis işbirliğini daha da güçlendirmesi temennisinde bulundu. Görüşmeye, şube müdürleri de katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı