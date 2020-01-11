Özbekistan'a geçen sene 6 milyon 748 bin turist geldi

11.01.2020 10:36 | Son Güncelleme: 11.01.2020 10:36

Özbekistan'a geçen yıl gelen turist sayısı yüzde 26,2 artarak 6 milyon 748 bin 500 oldu.

Özbekistan Turizmi Geliştirme Devlet Komitesi Başkanı Abdulaziz Akkulov, yaptığı açıklamada, geçen sene ülkeye 6 milyon 748 bin 500 turistin geldiğini bildirdi.

Akkulov, ülkeye gelen turistlerin 5 milyon 764 bin 500'ünün Orta Asya, 495 bin 600'ünün Bağımsız Devletler Topluluğu ve 488 bin 400'ünün ise diğer ülkelerden geldiğini belirterek, ülkeye en çok turist gönderen 10 ülke arasında Kazakistan, Tacikistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Rusya, Türkiye, Afganistan, Çin, Güney Kore ve Hindistan'ın yer aldığını aktardı.

Akkulov, ülke genelinde bin 188 otel ve konaklama tesislerinin bulunduğunu hatırlatarak, geçen sene Buhara'daki otellerin doluluk oranının yüzde 96,6, Taşkent'te yüzde 85,7, Semerkant'ta yüzde 82,3, Harezm'de yüzde 81,5'i olduğuna dikkati çekti. Akkulov, geçen sene ülkede 1 milyar 313 milyon dolarlık turizm hizmeti verildiğini vurguladı.

Özbekistan'ın son dönemde turizmin geliştirilmesine yönelik başlattığı önemli atılımların ardından vize muafiyeti sağladığı ülke sayısı 85'e ulaşırken, sadeleştirilmiş vize imkanı tanıdığı ülke sayısı ise 100'e yaklaştı. Güvenlik gibi nedenlerle kapalı bazı mekanları turistlerin ziyaretine açan Özbekistan, turizm altyapısının geliştirilmesi için bir dizi öncelik ve imtiyaz tanıdı.

Ülkede ayrıca, yeni vize çeşitleri de yürürlüğe girerken buna göre, aslen Özbek yabancı ülke vatandaşları ve onların ailelerine "vatandaş", ülkede eğitim alacak yabancı öğrencilere "öğrenci", araştırma yapacaklara "akademik", tedavi için gelenlere "sağlık" ve inanç turizmi için gelenlere de uzun süreli "ziyaret" vizeleri uygulanmaya başlandı.



2018'de Özbekistan'a gelen turist sayısı 2 kat artış kaydederek 5 milyon 346 bine ulaşmıştı.

Kaynak: AA