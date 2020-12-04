Özbağ Belde Belediyesinden işçilere yüzde 20 zam açıklaması
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Özbağ Belde Belediyesinden işçilere yüzde 20 zam açıklaması

04.12.2020 10:15 | Son Güncelleme: 04.12.2020 10:19
Özbağ Belde Belediyesinden işçilere yüzde 20 zam açıklaması

Kırşehir'de, Özbağ Belde Belediyesi, çalışanlarına yüzde 20 oranında zam yaptığını açıkladı.

Kırşehir'de, Özbağ Belde Belediyesi, çalışanlarına yüzde 20 oranında zam yaptığını açıkladı.

Özbağ Belde Belediye Başkanı Rasim Arazay, belediye çalışanlarının zam oranı beklentilerini ilk görüşmede yerine getirerek işçileriyle anlaşma sağlandığını belirtti.

Belde Belediye Başkanı Rasim Arazay, toplu iş sözleşmesinde yaptığı açıklamada; "Özbağ Belediyesi olarak belediyemizde çalışan 16 çalışanıyla ilk oturumda anlaşma sağladık"dedi.

Çalışanlar ise belediyenin desteğine teşekkür zam taleplerinin yerine getirilmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirtti. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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