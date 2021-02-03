Ozan Zeybek kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Ozan Zeybek'in hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!
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Ozan Zeybek kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Ozan Zeybek'in hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!

03.02.2021 16:29 | Son Güncelleme: 03.02.2021 16:37
Ozan Zeybek kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Ozan Zeybek'in hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!

Vatandaşlar tarafından Ozan Zeybek'in hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Ozan Zeybek kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne, görevi ne, hangi takımı tutuyor? Ozan Zeybek hakkındaki bilgilere haberimizden erişebilirsiniz.

Spor yorumcusu ve gazeteci Ozan Zeybek'in hayatı ve biyografisi merak konusu oldu. Peki spor yorumcusu Ozan Zeybek kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi takımlı, nerede çalışıyor, görevi ne, hangi gazetede çalışıyor? Tüm cevaplar haberimizde.

OZAN ZEYBEK KİMDİR?

Ozan Zeybek, Fotomaç Gazetesi Yazarı'dır. Ozan Zeybek, Fotomaç gazetesinde köşe yazarlığı yapmaktadır ve güncel olarak futbolla ilgili gelişmeleri okuyucularına aktarmaktadır. Aynı zamanda A Spor ekranlarında spor yorumculuğu yapan Ozan Zeybek sosyal medyayı da aktif şekilde kullanmaktadır. Twitter ve İnstagram hesaplarından futbolla ilgili gelişmeler paylaşmaktadır.

Twitter hesabına "@zeybekozan" adresinden, İnstagram hesabına ise "@oozanzeybek" adresinden ulaşabilirsiniz.

Ozan Zeybek kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Ozan Zeybek'in hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!
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