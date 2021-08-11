Ozan Orhon dördüncü kez nikah masasına oturdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ozan Orhon dördüncü kez nikah masasına oturdu

Ozan Orhon dördüncü kez nikah masasına oturdu
Snob Magazin - Haberler | Magazin

1990'lı yıllara damga vuran ünlü şarkıcı Ozan Orhon, dördüncü kez nikah masına oturdu. 49 yaşındaki ünlü şarkıcı, bakın aradığı mutluluğu kimde buldu. İşte detaylar...

49 yaşındaki Ozan Orhon, uzun zamandır aşk yaşadığı kabin memuru Selcan Demirci ile dünya evine girdi. Çift, aile arasında yapılan sade bir törenle hayatlarını birleştirdi. Çiftin bu mutlu günlerinden fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. Şarkıcı, Ebru Şallı, Yeşim Erçetin ve Birgül Orhon ile nikah masasına oturmuştu.

Ozan Orhon dördüncü kez nikah masasına oturdu

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Tanju Özcan Mehmet Şimşek Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Gülben Ergen Murat Dalkılıç
Spor Mesut Özil Merve Çoban Caner Erkin Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ozan Orhon dördüncü kez nikah masasına oturdu - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 22:16:35. #1.14#

title