Ozan Orhon dördüncü kez nikah masasına oturdu

1990'lı yıllara damga vuran ünlü şarkıcı Ozan Orhon, dördüncü kez nikah masına oturdu. 49 yaşındaki ünlü şarkıcı, bakın aradığı mutluluğu kimde buldu. İşte detaylar...

49 yaşındaki Ozan Orhon, uzun zamandır aşk yaşadığı kabin memuru Selcan Demirci ile dünya evine girdi. Çift, aile arasında yapılan sade bir törenle hayatlarını birleştirdi. Çiftin bu mutlu günlerinden fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. Şarkıcı, Ebru Şallı, Yeşim Erçetin ve Birgül Orhon ile nikah masasına oturmuştu.

Kaynak: Snob Magazin