Ozan Doğulu ile Kübra Hera Aslan aşka geldi

Ozan Doğulu (49) ile şarkıcı sevgilisi Kübra Hera Aslan, tatil sezonunu açtı. Çift, romantik karelerini sosyal medya hesaplarından yayınlarak, takipçilerinin beğenisine sundu. İşte detaylar...

Aranjör ve Dj Ozan Doğulu (49) ile şarkıcı sevgilisi Kübra Hera Aslan, aşka geldi. Tatil sezonu Ege'de açan aşıklar, romantik paylaşımda bulundu. Aslan birbirine baktığı kareyi Instagram'dan yayınlayarak, "Doymadık sevmelere" notunu düşerek, kalp emojisi koydu. İki yıldır birlikte olan çifte hayranları, "Çok yakışıyorsunuz" mesajını gönderdi. Aslan, bikini karesini de paylaşarak, düzgün fiziğiyle dikkat çekti.

Kaynak: Snob Magazin