Özalp'ta yangın
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Özalp'ta yangın

Van'ın Özalp ilçesinde bir vatandaşa ait samanlıkta çıkan yangında 3 ton saman ile kış için biriktirilen yakacaklar yandı.

25.11.2019 20:36 | Son Güncelleme: 25.11.2019 20:52
Özalp'ta yangın

'ın ilçesinde bir vatandaşa ait samanlıkta çıkan yangında 3 ton saman ile kış için biriktirilen yakacaklar yandı.

İlçenin Aşağı Ayazca Mahallesi'nde yaşayan Abdulhalik Görceğiz'e ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bir saatlik müdahalenin ardından yangını kontrol altına aldı.

Yangında, samanlıktaki 3 ton saman ile kış için biriktirilen yakacaklar kül oldu.

Kaynak: AA
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