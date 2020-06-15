Özalp'ta meradaki hayvanların su ihtiyacı giderildi Van'ın Özalp ilçesinde merada otlatılan hayvanların su ihtiyacı döşenen borularla giderildi.

Van'ın Özalp ilçesinde merada otlatılan hayvanların su ihtiyacı döşenen borularla giderildi.

Kaymakamlık, Van Büyükşehir ve Özalp belediyeleri, Gültepe Mahallesi'nde küçükbaş hayvanların otlatıldığı merada su olmaması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler bu kapsamda, bir kilometre mesafedeki kaynaktan döşedikleri borularla meraya su ulaştırdı.

Gültepe Mahalle Muhtarı Ahmet Şakar, yaptığı açıklamada, dağlık alandaki merada su kaynağı olmadığı için hayvanların su ihtiyacını gidermede zorluk yaşadıklarını söyledi.

Mahallede geniş mera alanları olduğunu belirten Şakar, şöyle konuştu:

"Bu geniş mera alanında sulak bölge hiç yok. Belediyeye bir kilometre uzaklıktaki su kaynağından borularla hayvan teknelerine su taşınması için talepte bulundum. Bunun üzerine harekete geçen ekiplerin çabasıyla suyu teknelere ulaştırdık. Hayvanlarımız artık mera alanında rahat bir şekilde suya ulaşabiliyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA