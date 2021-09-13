Öz Sağlık-İş, Tanzanya ve Benin'de üyeleri adına su kuyusu açtırdı

Öz Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası (Öz Sağlık-İş), Tanzanya ve Benin'de su kuyusu açtırdı.

Öz Sağlık-İş'ten yapılan açıklamaya göre, Deniz Feneri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği iş birliğiyle Tanzanya ve Benin'de yaptırılan su kuyularına, "Öz Sağlık İş Sendikası Hayratı" ismi verildi.

Yerel halk tarafından ilgiyle karşılanan kuyunun açılışı, Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar eşliğinde yapıldı.

Sendika Genel Başkan Devlet Sert, sağlık ve sosyal hizmet iş kolunun yetkili sendikası olarak 200 bin üye adına açılan su kuyularının "hayrat" olarak adlandırılmasının son derece anlamlı olduğunu belirtti.

Sert, "Suyla birlikte dalga dalga yayılacak bu faaliyet aracılığıyla, sendikamızın ve üyelerimizin vicdan ve merhamet eli susuzluktan kavrulan Afrika'ya uzanmış oldu." değerlendirmesini yaptı.