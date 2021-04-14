Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Sert'ten, sağlık çalışanlarına yönelik şiddete tepki Açıklaması

Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, Sivas Numune Hastanesi Acil Servisinde görev yapan sağlık çalışanları ile güvenlik görevlilerine yönelik şiddeti kınadı.

Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, Sivas Numune Hastanesi Acil Servisinde görev yapan sağlık çalışanları ile güvenlik görevlilerine yönelik şiddeti kınadı.

Sert, yazılı açıklamasında, sağlıkta şiddete karşı acil tedbir alınması gerektiğini, aksi takdirde hastanelerin ve sağlık çalışanlarının her an tehdit altında olduğunu belirtti.

Sağlıkta şiddetin salgın sürecinde olduğu gibi ramazanda da devam ettiğini ifade eden Sert, "İftar öncesi yaşanan bu terör karşısında artık etkili tedbirlerin bir an önce alınması gereğini yeniden hatırlatıyoruz. Sağlıkçıların canına kasteden bu davranış karşısında etkili yaptırımlar gelmediği sürece bu olayların önüne geçmek mümkün olmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yeniden zirve yaptığı bu dönemde, sağlık çalışanlarının oldukça zor şartlarda görev yaptığına işaret eden Sert, sendika olarak Sivas'taki şiddet olayına ilişkin hukuki sürecin takipçisi olacaklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya