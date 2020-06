Gönüllüler takımından Cemal Can, dokunulmazlık oyununda sakatlandı Survivor 2020'nin dün akşam yayınlanan bölümünde dokunulmazlık için kıyasıya yarışan Gönüllüler takımından Cemal Can parkurda sakatlandı. Çığlık çığlığa inleyen Cemal Can, gözyaşlarına boğuldu.

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2020, dün akşam 93. bölümüyle ekrana geldi. 4 kişilik Ünlüler takımı ile 7 kişilik Gönüllüler takımının mücadele ettiği Survivor'da dün akşam dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Gönüllüler takımının sevilen ismi Cemal Can ise parkurda talihsiz bir kaza yaşadı. GÖZYAŞLARINA BOĞULDU Yunus Emre ile yarışan Cemal Can, parkurun yarısında sakatlandı. Yunus Emre ile yarışan Cemal Can, parkurun yarısında sakatlandı. "Omzumdan çok kötü ses geldi" diyen Cemal Can, çığlık çığlığa bağırarak gözyaşlarına boğuldu. Oyun alanından çıkıp bir yerde oturan Cemal Can'ın acı içinde kıvranışını gören diğer yarışmacılar yanına giderek teselli etti. Cemal Can, yapılan kontrollerin ardından parkura geri döndü.