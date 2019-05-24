"Oyunculuk Akademisi" ilk mezunlarını verdi

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı Gösteri Sanatları Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirilen "Gösteri Sanatları Merkezi Oyunculuk Akademisi" ilk mezunları sertifikalarını aldı.

İBB Cem Karaca Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal işler Daire Başkanı Rıdvan Duran ile Gösteri Sanatları Merkezi Genel sanat Yönetmeni İsmail Hakkı Ürün'ün yanı sıra eğitmenler ve öğrenciler katıldı.

İHÜ Sürekli Eğitim Merkezi'ndeki akademide verilen 230 saatlik eğitimde, alanında uzman eğitmenler tarafından, "Sahne Oyunculuğu", "Kamera Önü Oyunculuğu", "Ses-Nefes-Diksiyon", "Beden Hareket-Doğaçlama" eğitimlerinin yanı sıra oyunculuk semineri, çalıştay ve paneller gerçekleştirildi.

Törenin ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Rıdvan Duran, İstanbul'da gösteri sanatlarına ilgi duyan gençlerin eğitim alıp kendilerini görmelerini sağlamayı hedeflediklerini belirterek, "Bizim amacımız, yetenekli gençlerimizin elinden tutup bir şekilde değerlendirmek, gösteri sanatlarına eğitimli bir şekilde kazandırmak." dedi.

İHÜ ile Gösteri Sanatları Merkezinin birlikte yaptığı bu çalışmanın kendileri için bir ilk olduğuna dikkati çeken Duran, önümüzdeki senelerde daha fazla öğrenci ve daha uzun süreli eğitimlerle bu çalışmanın devamını getireceklerini söyledi.

Tek gayelerinin gösteri sanatlarına katkıda bulunmak olduğunu vurgulayan Duran, bu projenin başarılı olacağına inandığını belirtti.

Duran, Türkiye'nin artık dizi, film sektöründe ihracat noktasında ne kadar etkili olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti :

"Emin adımlarla büyüyen bu alana genç arkadaşlarımız tarafından da artan bir ilgi ve talep olduğunu gördük ve buna duyarsız kalamadık. Gösteri Sanatları Merkezi ayrıca bizim için manevi değeri yüksek bir kurum. Çünkü Cumhurbaşkanımızın öncülük ettiği, kurduğu müessese burası. Biz de bu alanda atılmış bu güzel adımları daha da geliştirerek örnek öğrenciler yetiştirmek istiyoruz. Belediye imkanları çerçevesinde kaliteli hocalarla çalışıyoruz. Bu çerçevede önümüzdeki eğitim sürecinde yurt dışından da alanında uzman eğitimciler getirmeyi düşünüyoruz."

Eğitimin sonunda istihdam garantisi gibi bir vaatleri olmadığını sözlerine ekleyen Duran, "Ama malumunuz bünyemizde Şehir Tiyatroları var ve ihtiyaç olduğunda eğitimlerinden bildiğimiz, tavsiyede bulunacağımız sanatçıların değerlendirilmesi kaçınılmazdır." şeklinde konuştu.

Tören, Rıdvan Duran tarafından öğrencilere sertifikalarının verilmesinin ardından hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sonlandı.

Kaynak: AA