Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik, Instagram'dan iç çamaşırsız pozlarını paylaştı
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Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik, Instagram'dan iç çamaşırsız pozlarını paylaştı

13.02.2021 10:12 | Son Güncelleme: 13.02.2021 10:31
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik, Instagram'dan iç çamaşırsız pozlarını paylaştı

Yıllardır Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş'i canlandıran Yüsra Geyik, Instagram hesabından iç çamaşırsız gömlekli bir pozunu paylaştı. Oyuncunun paylaşımını gören dizi hayranları "Aman Hüsnü Çoban görmesin" yorumu yaptı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisiyle yıldızı parlayan Yüsra Geyik, sosyal medya hesabından yaptığı cüretkar paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

İÇ ÇAMAŞIRSIZ POZ VERDİ

Çekimlerde verdiği pozları sık sık 322 bin takipçisinin olduğu Instagram hesabından yayınlayan güzel oyuncu son olarak beyaz gömlekli pozlarını paylaştı. Gömleğinin içine iç çamaşırı giymeyen oyuncunun göğüs uçlarının görünmesi de takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

"HÜSNÜ BAŞKAN GÖRMESİN"

Yüsra Geyik'in kısa sürede beğeni yağan fotoğrafına dizinin hayranları da sessiz kalamadı. Arka Sokaklar'da Hüsnü başkomiserin kızını canlandıran oyuncu için "Hüsnü başkan görmesin" yorumları yapıldı.

İşte oyuncunun çok konuşulan pozu:

Oyuncu Yüsra Geyik, Instagram'dan iç çamaşırsız pozlarını paylaştı
Haber Yorumları (12)
RÜKNETTİN DEDE: Çok güzel değil.Lokumluk durum yok.Şimdi dağılın.Hello Sakaryalı Hatun.İki gözümün çiçeği.Parka gidecekmiş.Nah gidersin.
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AVNİ: sanırım ben yasmine aşık olduma la.
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BALÇOVALI: Ayşegül Sevgililer gününü sensiz geçireceğim için çok mutluyum.Seni unuttum bile.Hoşcakal.
Cevap Yaz 1 8 Yayından Kaldır
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