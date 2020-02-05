Oyuncu yönetmen Tunca Yönder son yolculuğuna uğurlandı
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Oyuncu yönetmen Tunca Yönder son yolculuğuna uğurlandı

MUĞLA'da dün hayatını kaybeden oyuncu yönetmen Tunca Yönder, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

05.02.2020 17:37 | Son Güncelleme: 05.02.2020 17:37
Oyuncu yönetmen Tunca Yönder son yolculuğuna uğurlandı
MUĞLA'da dün hayatını kaybeden oyuncu , 'da son yolculuğuna uğurlandı.

Datça'da dün akşam hayatını kaybeden 82 yaşındaki oyuncu yönetmen Tunca Yönder için Üsküdar Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Yönder'in yakınları ve sanatçı arkadaşları katıldı. İkindi namazı sonrası cenaze namazı kılınan Yönder'in naaşı omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu. Yönder'in cenazesi  Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedildi. 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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