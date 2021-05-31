Oyuncu Ümit Berber, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
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Oyuncu Ümit Berber, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Oyuncu Ümit Berber, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Kanunsuz Topraklar dizisi çekimleri için Zonguldak'ta bulunan oyuncu Ümit Berber, kaldığı otelde kalp krizi geçirdi. Apar topar hastaneye kaldırılan oyuncu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Başrollerini Esra Bilgiç ve Uğur Güneş'in canlandıracağı Kanunsuz Topraklar dizisinin çekimlerinde acı bir olay yaşandı. Dizi oyuncularından 61 yaşındaki Ümit Berber, kaldığı otelde kalp krizi geçirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, oyuncu Berber'e ilk müdahaleyi yaptı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Ambulansa bindirilen oyuncu Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan oyuncu Ümit Berber yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 61 yaşındaki Ümit Berber'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Oyuncu Ümit Berber, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Oyuncu Ümit Berber, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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