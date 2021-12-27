Oyuncu Tolga Sarıtaş o isimle birlikte...

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Haluk Bilginer projeyi kabul edince hemen sete çıkıldığı için kalabalık bir kadronun rol alacağı dizinin kadrosu tam olarak netleşmemişti.

Dizide Kadir Saruhanlı'nın ( Tolga Sarıtaş ) kardeşi Büşra rolüne hayat verecek oyuncu hafta sonu belli oldu. Koliba Film'in Okul Yolunda adlı dizisi için gelen öğretmen Elif rolünü kabul etmeyen güzel oyuncu Özge Yağız "Baba" dizisinin kadrosuna katıldı.

Eşinden boşanıp baba evine geri dönen Büşra, hüzünlü hikayesiyle seyirciyi etkileyecek.

PARTNERİ BELLİ OLDU

Öte yandan dizide Tolga Sarıtaş'ın partnerini Beril Pozam oynayacak. Pozam son olarak Ada Masalı'nda oynamıştı.