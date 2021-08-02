Oyuncu Tolga Güleç'ten Can Yaman'a tepki! 'Bir katkın olsun şu dünyaya'
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Oyuncu Tolga Güleç'ten Can Yaman'a tepki! 'Bir katkın olsun şu dünyaya'

Oyuncu Tolga Güleç'ten Can Yaman'a tepki! 'Bir katkın olsun şu dünyaya'
Hürriyet - Haberler | Magazin

Ünlü oyuncu önceki gün konakladığı otelden ve çıktığı gemi turundan kareleri Instagram sayfasında paylaştı.

Ünlü oyuncu önceki gün konakladığı otelden ve çıktığı gemi turundan kareleri Instagram sayfasında paylaştı. Can Yaman'ın denize karşı jakuzi keyfi yaptığı ve kaslı vücudunu sergilediği pozları tepki çekti.

Can Yaman'ı eleştirenler arasında oyuncu Tolga Güleç de vardı. Güleç sosyal medya hesabından isim vermeden Can Yaman'ı şu sözlerle uyardı, 'Milyon takipçi yapmış vasıfsız kardeşim, sana diyorum yahu kime olacak! Herkesin içinde isim vermeyeyim şimdi, sonra salarsın üstüme 12-13 yaşındaki fanlarını. Bir katkın olsun şu dünyaya! Kardeş durmadan Instagram'da üstü çıplak fotoğraflarını paylaşıp like/etkileşim kasacağına, yapsana 2 paylaşım, ihtiyaç listesi paylaş en azından. Paylaş bir şey paylaş tamam en yakışıklı sensin en iyi vücut sende tamam ne olur?'

Güleç'in eleştirisi binlerce kullanıcı tarafından desteklendi.

Can Yaman Şu sıralar İtalya'da tatil yapıyor...

Kaynak: Hürriyet

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