Şükrü Özyıldız'ın, 'Kış Güneşi' davası bilirkişide
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Şükrü Özyıldız'ın, 'Kış Güneşi' davası bilirkişide

Hürriyet - Haberler | Güncel
Şükrü Özyıldız'ın, 'Kış Güneşi' davası bilirkişide

İstanbul 2. Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

İstanbul 2. Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Davacı Şükrü Özyıldız'ın avukatı "Konu ile ilgili bankaya müzekkere yazılmasını ve gerekli olan incelemelerin yapılmasını talep ediyoruz" dedi. Davalı Endemol Medya Prodüksiyon Şirketi'nin avukatı ise davanın reddedilmesi yönünde karar verilmesini talep etti. Mahkeme, dosyanın bilirkişiye gönderilmesine karar vererek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Şükrü Özyıldız "Kış Güneşi" adlı dizinin yurt dışında yayınlanan bölümlerinden pay alamadığı iddiasıyla Endemol Medya Prodüksiyon Şirketi'ne alacak davası açmıştı. Özyıldız bu davadan 78 bin lira kazanmıştı. Şükrü Özyıldız davanın ardından ödenecek tutarın hak edilen tutardan az olduğu iddiasıyla yapım şirketine ikinci kez dava açtı. Söz konusu dava dilekçesinde şirketin diziye ait yurt dışı gelirlerini gizlediği öne sürüldü. Dilekçede, Şükrü Özyıldız'ın yapım şirketinden "Kış güneşi" adlı dizinin yurt dışı gelirlerinden 40 bin dolar daha istediği belirtildi.

Kaynak: Hürriyet

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