Oyuncu Savaş Özdemir, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan ayrıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Oyuncu Savaş Özdemir, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan ayrıldı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Dün akşam 192. bölümüyle ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde bir veda yaşandı. Hızır Çakırbeyli'nin en sevdiği isimlerden biri olan Tipi, vurularak öldü. Tipi'nin ölümüyle Hızır Çakırbeyli de yıkıldı. EDHO'da Tipi karakterini canlandıran Savaş Özdemir de son bölümle birlikte diziden ayrıldı.

Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil'in başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. EDHO'nun son bölümünde dizinin hayranlarını üzen bir ayrılık yaşandı.

HIZIR'IN KUCAĞINDA CAN VERDİ

Rıdvan'ın kardeşi Macit'i boğarak öldüren Tipi düşmanlarının bir numaralı hedefi haline geldi. Rıdvan'ın peşinde olduğu Tipi ise düştüğü tuzak sonucunda mezarlıkta vuruldu. Tipi, o sırada mezarlığa gelen yakın dostu Hızır Çakırbeyli'nin kucağında son nefesini verdi. Tipi'nin ölmesi Hızır Çakırbeyli'yi de gözyaşlarına boğdu.

Oyuncu Savaş Özdemir, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan ayrıldı

"VAKTİ GELDİĞİNDE SAHNEDEN ÇEKİLMESİNİ BİLECEKSİN"

Ünlü oyuncu Savaş Özdemir de son bölümle birlikte diziden ayrıldı. Sosyal medya hesabından bir veda paylaşımı yapan Savaş Özdemir, şu ifadeleri kullandı: "Hiç bırakmak istemediler ve inanın, benim içinde çok zor oldu Tipi'yle vedalaşmak. Onu çok uzun bir zaman bedenimde konuk ettim kendi hayat hikayemden çok şey verdim. Fakat artık yorgundum. Hani derler ya vakti geldiğinde sahneden çekilmesini de bilmeli evet zamanı çoktan gelmişti. Bu ışıltılı karakteri benimle buluşturan böylesine güçlü bir projenin baş senaristine çok kıymetli senaryo ekibine, birkaç günde mucizeler yaratan teknik ekibine, sanat, kostüm, makyaj, saç, reji ekibinde harikalar yaratan göremediğiniz ama görseniz çok seveceğiniz bağrınıza basacağınız koca yürekli kahramanlara, beni her konuda her zaman destekleyen ve yanımda olan aileme , güzel sözleriyle beni yüreklendiren arkadaşlarıma, projenin başından bu yana bana kardeşçe desteğini esirgemeyen menajerim sevgili kardeşim Hakan Altut'a. Ve bizleri izleyerek onurlandıran gururlandıran tüm izleyici dostlarıma gönülden teşekkür ederim. Tekrar birlikte olacağımızı umut ediyorum. Sağlık huzur mutluluk ve aydınlık yarınlar bizimle olsun... Hoşça kalın."

Oyuncu Savaş Özdemir, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan ayrıldı
Oyuncu Savaş Özdemir, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan ayrıldı
Müge Anlı'da ortalık karıştı! 8 yıldır kayıp kadının eski eşi ve sevgilisi canlı yayında yüzleşti
Müge Anlı'da ortalık karıştı! 8 yıldır kayıp kadının eski eşi ve sevgilisi canlı yayında yüzleşti
Programa bağlanan gençten Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru: Duş alırken müzik dinlemek günah mı?
Programa bağlanan gençten Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru: Duş alırken müzik dinlemek günah mı?
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Derya Yanık Adnan Menderes Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Ezgi Mola Ebru Gündeş Aleyna Tilki Burcu Biricik
Spor Mesut Özil Ünal Karaman Sergen Yalçın Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ölü Silah
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Oyuncu Savaş Özdemir, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan ayrıldı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 09:19:13. #1.14#

title