Oyuncu Pamela Anderson, Twitter hesabından 'Susamam' şarkısını paylaştı, ABD'li sanatçılara 'ilham alın ve daha cesur olun' dedi

07.09.2019 21:30

Oyunculuğunun yanı sıra aktivist kimliği ile de bilinen Pamela Anderson, Twitter hesabı üzerinden 'Susamam' şarkısını paylaştı.

Anderson paylaşımının altına , "Sanatçılar dünyayı değiştirebilir, sanatçılar özgürlük savaşçılarıdır. Amerikalı sanatçıları ilham almaya ve korkusuzca konuşmaya çağırıyorum. Size şu an ihtiyacımız var. Tarih TÜM siyasi tarafların yozlaşmaya ve iktidarı istismar etmeye açık olduğunu gösteriyor" diye yazdı.

Anderson yine hesabından, 'Türkiye'de rapçilerin sosyal adalet kahramanlarına dönüştüğüne dair bir haberi de paylaştı.