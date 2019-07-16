Oyuncu Orhan Aydın neden gözaltına alındığını anlattı
Oyuncu Orhan Aydın, festival için gittiği İzmir'de gözaltına alınarak 7,5 saat ifade verdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan oyuncu neden gözaltına alındığını anlattı.
72 yaşındaki tiyatro oyuncusu Orhan Aydın, bir festivale katılmak için gittiği İzmir'in Urla ilçesinde hakaret soruşturması dosyasından dolayı gözaltına alındı. Saatlerce ifadesi alınan oyuncu daha sonra serbest bırakıldı.
GÖZALTINA ALINMA NEDENİNİ AÇIKLADI
Gözaltına alındığını Twitter hesabından duyuran Orhan Aydın, yeni paylaşımında neden gözaltına alındığını açıkladı. Aydın, "Serbest bırakıldım. 7,5 saat Karakol ve savcılık ifadesinin nedeni; Esra Elönü'ye hakaret. Bir daha yazayım Esra Elönü'ye hakaret. Gazeteci imiş ve de yazar imiş! Yanımda durarak, dayanışmalarını ileten tüm insanlığa sevgiyle teşekkür ederim" dedi.
YORUMLAR (37)
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orhan aydın denen sözde sanatçı! varlığın bile önemsiz lami cimi işte o kadar OKSİJEN DÜŞMANI. . . . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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arife zimba gibisinCevap Yaz Yayından Kaldır
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Verdiği cevap ta saygısızca. Kendi fikrinden olmayana hakaret bunlara normal geliyor, yazık. Asıl takıntısı belli, baş örtüsü.Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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KARININ TİPE BAK GECE GÖRSEN HORTLAK SANAR KAÇARSIN.Cevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
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aceba sen nasılsındır? şimdi3 1 Yayından Kaldır
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kim olursa olsun. hakaret etmeyeceksin. mişte miş. anlamışsındır dede.Cevap Yaz 24 16 Yayından Kaldır
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senin gibi birinin sanatci oldugu ülkede esra elönü den de yazar olur . . . . . danisikli dövüs . . . ikiside onpara edecek degerde degil zihniyet olarak TIK fark yokCevap Yaz 18 14 Yayından Kaldır
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onlarca tiyatro oyununda bir çok dizi ve filmde oynamış Orhan Aydın sanatçı değilde neydi sizin şu çakma Ertuğrul Gazi hımm du bakim Engin falan bir şeydi o mu sanatçı?3 7 Yayından Kaldır
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Acaba Esra Elönü hiç ifade verdimi ettiği hakaretler yüzündenCevap Yaz 23 10 Yayından Kaldır
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esra elönü çok güzel bir bayan allah özenmişte yaratmış, aşırı derecede kültürlü ve aynı zamanda hafız. ayrıca obua çalmayı biliyorCevap Yaz 3 15 Yayından Kaldır
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