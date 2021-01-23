Oyuncu Merve Oflaz'a şok saldırı!
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Oyuncu Merve Oflaz'a şok saldırı!

23.01.2021 11:46 | Son Güncelleme: 23.01.2021 11:50
Oyuncu Merve Oflaz'a şok saldırı!

FLAŞ... Ünlü oyuncu Merve Oflaz, geçtiğimiz günlerde lüks marka aracını Bebek'te bir sokağa park etti. Öğle saatlerinde işe gitmek için evden çıkan genç oyuncu, aracına bineceği sırada şoke oldu. İşte Merve Oflaz'ın yaşadıkları...

Çünkü ünlü oyuncunun aracının cam tavanında kırıklar ve bazı bölümlerinde darbe izleri vardı. Polis merkezine giden Oflaz, olayla ilgili hemen şikayetçi oldu.

SORUŞTURMA AÇILDI

Oflaz, polis merkezinde verdiği ifadede meydana gelen maddi hasarın tam olarak değerini bilmediğini, şüphelendiği birinin de olmadığını kaydetti. Aracına zarar veren şahıs veya şahısların tespit edilmesini isteyen ünlü oyuncunun ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Emniyet güçleri ise cadde üzerinde bulunan kamera görüntülerinin incelenmesi için çalışma başlattı. (Sabah)

Kaynak: Snob Magazin

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