Öfkeli komşu, elinde bıçakla oyuncu Melisa Döngel'in evine girmeye çalıştı
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Öfkeli komşu, elinde bıçakla oyuncu Melisa Döngel'in evine girmeye çalıştı

02.03.2021 10:30 | Son Güncelleme: 02.03.2021 10:43
Öfkeli komşu, elinde bıçakla oyuncu Melisa Döngel'in evine girmeye çalıştı

Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan güzel oyuncu Melisa Döngel, belediye işçileri bıçakla yaralayan komşusunu uyardığı için ölümden döndü. Oyuncunun "Polisi arayacağım" demesi üzerine küplere binen öfkeli komşu elindeki bıçakla oyuncunun evine girmeye çalıştı.

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla her daim adından söz ettiren Melisa Döngel'in Sarıyer'e bağlı Ferah Evler Mahallesi'nde olay çıktı. Oyuncunun yaşadığı talihsiz olay karakolda bitti.

KÜFÜRLER SAVURARAK EVİNE GİRMEYE ÇALIŞTI

Sabah'ta yer alan habere göre, mahalle sakinlerinden Yusuf K., gürültü yaptıkları gerekçesiyle belediye işçilerine bıçakla saldırıp yaraladı. Olayı pencereden gören Döngel, duruma müdahale ederek "Polisi arayacağım" dedi. Bu sözlere öfkelenen komşusu, oyuncuya küfür ederek oturduğu eve girmeye kalktı. Olay yerine gelen polis saldırgan komşuyu yakaladı. Savcılık, Yusuf K. hakkında soruşturma başlattı.

Öfkeli komşu, elinde bıçakla oyuncu Melisa Döngel'in evine girmeye çalıştı
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