Oyuncu Mehmet Kurtuluş: "Türk televizyon sektörü dünyada ikinci sırada" Netflix'in ilk orijinal Belçika yapımı olan Into the Night dizisinde Ayaz karakterini canlandıran oyuncu Mehmet Kurtuluş ile hem dizilerde kötü adam karakterini canlandırmayı hem de globalleşmenin diziler üzerindeki etkisini konuştuk.

Netflix'in ilk orijinal Belçika yapımı olan Into the Night dizisinde Ayaz karakterini canlandıran oyuncu Mehmet Kurtuluş ile hem dizilerde kötü adam karakterini canlandırmayı hem de globalleşmenin diziler üzerindeki etkisini konuştuk. Kaynak: DailyMotion.com