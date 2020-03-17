Oyuncu Kristofer Hivju, koronavirüse yakalandı Game of Thrones dizisinde rol alan Kristofer Hivju, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını söyleyerek sevenlerini dikkatli olması gerektiği konusunda uyardı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm hızla dünyaya yayılan koronavirüs salgını, 6 bin 513 kişinin ölümüne sebep oldu. Aktif olarak 170 bine yakın insana sirayet eden virüs, dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Dünyaca ünlü Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinde Tormund karakterini canlandıran Kristofer Hivju, corona virüse yakalandı.

"ELLERİNİZ YIKAYIN, MESAFENİZİ KORUYUN"

41 yaşındaki Norveçli aktör Kristofer Hivju'nun corona virüs testi pozitif çıktı. Sosyal medya hesabından eşiyle birlikte fotoğrafını paylaşan Hivju, belirtilerin hafif olduğunu ancak hastalığın yayılmasını önlemek için ailesiyle birlikte evde kalacağını belirtti. Hivju paylaşımında, "Hepinizi son derece dikkatli olmaya çağırıyorum; ellerinizi yıkayın, mesafenizi koruyun. Hep birlikte mücadele edebilir, hastanelerimizde olası bir krizi önleyebiliriz. Birbirinize iyi bakın. Sağlıklı kalın."

KRISTOFER HIVJU KİMDİR?

Kristofer Hivju, 7 Aralık 1978'de Oslo, Norveç'te dünyaya geldi. HBO'nun ünlü fantastik dizisi Game of Thrones'da canlandırdığı Tormund Giantsbane karakteri ile tanındı. Babası ve kuzeni de oyuncu olan Hivju, klasikleşen bilim kurgu filmi The Thing'in 2011 yapımı yeniden uyarlamasında, festivallerde ses getiren yapıtlarından olan Turist filminde, Buz, Kar ve İntikam filminde ve sevilen seri Hızlı ve Öfkeli 8'de rol aldı.