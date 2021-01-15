Oyuncu Korhan Herduman, Mucize Doktor dizisinden ayrıldı
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Oyuncu Korhan Herduman, Mucize Doktor dizisinden ayrıldı

15.01.2021 08:06 | Son Güncelleme: 15.01.2021 08:41

Dün akşam 45. bölümüyle ekrana gelen Mucize Doktor dizisinde sürpriz bir ayrılık yaşandı. Güneş karakterini oynayan Korhan Herduman, diziye veda ederek sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

Başrolünü Taner Ölmez'in üstlendiği, kadrosunda Onur Tuna, Sinem Ünsal, Hazal Türesan, Murat Aygen, Fırat Altunmeşe, Hakan Kurtaş, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Korhan Herduran, Merve Bulut ve Reha Özcan'ın yer aldığı Mucize Doktor dizisi, dün akşam 45. yeni bölümüyle ekrana geldi.

"BİZİM İŞLER BİRDEN BAŞLAR BİRDEN BİTER"

Dizide ilk bölümden bu yana Güneş karakterini canlandıran Korhan Herduran Mucize Doktor'a veda etti. Sosyal medya hesabından oyuncu arkadaşlarıyla çektirdikleri fotoğrafları paylaşan oyuncu, "Evet bir şekilde geldik Mucize Doktor serüveninin sonuna. İsmi gibi bizi mucizelere tanık eden bir proje oldu. Rol arkadaşlarım dostlarım oldu, birlikte oynamaya can attık, Berhayat Hastanesi'ne birlikte can verdik. Kamera arkasındaki tüm ekip alkışın çoğunu hak ediyor. Kendi adıma hepsini alkışlıyorum. Bizi evlerinize kabul eden siz sevgili seyircilerimize şükranlarımı sunmayı borç bilirim. Bizim işler böyledir birden başlar birden biter bazen. Sevginin, saygının, liyakatin, adaletin esas olduğu sağlıklı bir dünyada yeniden yeni hikayelerle buluşmak dileğiyle. Güneş'imin son sözünün altını çizmek isterim; 'Ben gerçekten inanıyorum. Her şey hepimiz için çok güzel olacak'. Sevgilerimle" dedi.

Oyuncu Korhan Herduman, Mucize Doktor dizisinden ayrıldı

Mucize Doktor'daki rol arkadaşları Sinem Ünsal, Onur Tuna ve Reha Özcan da Korhan Herduran'ın paylaşımına yorum yaptı.

Oyuncu Korhan Herduman, Mucize Doktor dizisinden ayrıldı
Oyuncu Korhan Herduman, Mucize Doktor dizisinden ayrıldı
Oyuncu Korhan Herduman, Mucize Doktor dizisinden ayrıldı
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