Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, koronavirüs testi yaptırdı
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Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, koronavirüs testi yaptırdı

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ önceki akşam apar topar Bodrum'daki bir özel hastaneye giderek koronavirüs testi yaptırdı. Önlem amaçlı test sonrası hemen hastaneden ayrılan oyuncu sonucunu bekliyor.

28.08.2020 10:54 | Son Güncelleme: 28.08.2020 11:08

Şimdilerde eşi Başak Dizer ile Bodrum'da tatil yapan başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, artan vakaların ardından hastaneye giderek koronavirüs testi yaptırdı.

SONUCUNU BEKLİYOR

Habertürk'te yer alan habere göre: Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, önceki akşam apar topar Bodrum'daki özel bir hastaneye gitti. İddialara göre; hastanede yaklaşık 1 saat kalan Tatlıtuğ, koronavirüs testi yaptırdı. Vakaların artması ile panik yapan Kıvanç Tatlıtuğ'un testini yaptırıp, hastaneden ayrıldığı ve sonucunu beklediği öğrenildi.

Kıvanç Tatlıtuğ hastaneye çıktıktan sonra oyuncu Pelin Karahan da geldi. Eşiyle hastaneye gelen Karahan'ın test için mi yoksa ziyaret için mi geldiği henüz bilinmiyor.

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, koronavirüs testi yaptırdı
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, koronavirüs testi yaptırdı
Haber Yorumları (1)
HAKAN: Apar topar hastaneye gitmiş test için gece gece durduk yere kimse gitmez test yaptırmaya
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