Oyuncu İlker Aksum'un otomobili takla attı (2)
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Oyuncu İlker Aksum'un otomobili takla attı (2)

Oyuncu İlker Aksum'un otomobili takla attı (2)
Demirören Haber Ajansı / Can Çelik - Haberler | Güncel

AKSUM'U ARAÇTAN ÇIKARAN ESNAF: ELİNİ YÜZÜNÜ YIKADIKAdana'da refüjdeki ağaca çarpıp takla atan oyuncu İlker Aksum'un sıkıştığı otomobilden çıkaran esnaf Mustafa Öztürk, kazayı anlattı.

AKSUM'U ARAÇTAN ÇIKARAN ESNAF: ELİNİ YÜZÜNÜ YIKADIK

Adana'da refüjdeki ağaca çarpıp takla atan oyuncu İlker Aksum'un sıkıştığı otomobilden çıkaran esnaf Mustafa Öztürk, kazayı anlattı. Öztürk, iş yerindeyken büyük bir gürültü duyup dışarı çıktığını belirterek, "Dinamit patlamış gibi çok kötü bir sesti. En son iki takla atarken, araç ters döndü. Sonrasında koştuk, kapıyı açtım. 'Bende bir şey yok' dedi. Bıçağı alıp, kemeri kestik. Sonrasında çıkarttık. Durumu iyiydi, oturdu elini yüzünü yıkadık. Dizleri mordu, yüzünde kanamalar vardı. O şekilde çıkarttık. Ambulans geldi, binerken kendisinde bir şey olmadığını söyledi. Sağlık ekibi yine de götürmek istedi. Sağlık ekibi kontrol amaçlı hastaneye götürüldü" dedi.


Oyuncu İlker Aksum'un otomobili takla attı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Can Çelik

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