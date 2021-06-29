İbrahim- Nurdan Büyükak çiftinin mutlu günü
Güzel haberi sosyal medya hesabından duyuran İbrahim Büyükak, altına bu notu düştü: Oğlumuz "Aslan Oktay" dün akşam dünyaya geldi??Kendisinin de, annesinin de sağlığı iyi çok şükür??Güzel dilekleriniz için hepinize çok teşekkür ederiz??Canımız oğlumuz seni çok seviyoruz??
Güzel haberi sosyal medya hesabından duyuran İbrahim Büyükak, altına bu notu düştü:
Oğlumuz "Aslan Oktay" dün akşam dünyaya geldi??
Kendisinin de, annesinin de sağlığı iyi çok şükür??
Güzel dilekleriniz için hepinize çok teşekkür ederiz??
Canımız oğlumuz seni çok seviyoruz??
Kaynak: Hürriyet