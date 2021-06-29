İbrahim- Nurdan Büyükak çiftinin mutlu günü

Güzel haberi sosyal medya hesabından duyuran İbrahim Büyükak, altına bu notu düştü: Oğlumuz "Aslan Oktay" dün akşam dünyaya geldi??Kendisinin de, annesinin de sağlığı iyi çok şükür??Güzel dilekleriniz için hepinize çok teşekkür ederiz??Canımız oğlumuz seni çok seviyoruz??