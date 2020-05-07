Oyuncu Gürgen Öz'den faturaların fazla gelmesinin ardından İGDAŞ'a tepki: Müdürleri müneccimlik eğitimi almış

Oyuncu Gürgen Öz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İGDAŞ'ın 2 aylık gelen doğal gaz faturalarını görünce bir video çekerek "İGDAŞ müdürleri müneccimlik eğitimi almış" diyerek ateş püskürdü.

Oyuncu Gürgen Öz, yüksek fatura şikayetleri üzerine hakkında soruşturma başlatılan İGDAŞ'ı eleştirdi. Faturaların iki aylık gelmesini esprili bir dille eleştiren oyuncu, "İGDAŞ müdürlerinin müneccim olduğunu bilmiyordum" dedi.

"ADAM KALPTEN BAĞLI BİZE"

Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Gürgen Öz, "Evet, arkadaşlar gülmeyeyim diyorum, sinirlerime hakim olamıyorum, doğal gaz faturası geldi, iki aylık. Yani önümüzdeki ayı da kesmişler. Ben tabi doğal gaz İGDAŞ çalışanlarının, müdürlerinin müneccim olduğunu bilmiyordum. Müneccimlik eğitimi de alıyorlarmış. Adam kalpten bağlı bize. Hissediyor bizi. Diyor, bu, bu kadar yakar, bu kadar yakar. Öyle seviyorlar bizi" diyerek tepki gösterdi.