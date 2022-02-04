Oyuncu Gürgen Öz, elektrik faturasını "Öp beni, yut beni" remiksiyle paylaştı

Elektrik ve doğal gaza yapılan zamlar sonrası gelen yüksek faturalar ünlü isimleri de isyan ettirdi. Gülse Birsel, Yeşim Salkım ve Seray Sever'den sonra konuyla ilgili dikkat çeken bir paylaşım da oyuncu Gürgen Öz'den geldi.

ARKA FONDA CÜBBELİ'NİN SÖZLERİ

Sosyal medya hesabından elektrik 677 TL'lik elektrik faturasını paylaşan başarılı oyuncu, arka fona da Cübbeli Ahmet Hoca'nın remiks olarak uyarlanan "Öp beni, yut beni" sözlerini ekledi. Öz, kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni alan videoya "Birbirimizi öpmeyi çok seven bir toplumuz" notunu düştü.