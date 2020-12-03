Oyuncu Gizem Karaca, Baraj dizisinin kadrosuna dahil oldu

Uzun süredir ekrandan uzak olan Gizem Karaca Baraj dizisinin kadrosuna dahil oldu. Güzel oyuncu dizide avukat rolünü oynayacak.

Evlendikten sonra doğa ile iç içe bir hayat süren ve bu keyifli anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşana Gizem Karaca, FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Baraj'ın kadrosuna dahil olarak sevenleriyle buluşacak.

HİKAYENİN KİLİT NOKTASINDA YER ALACAK

Baraj dizisine 17. yeni bölümde katılacak olan Gizem Karaca, Bahar karakterine hayat verecek. Bahar, Nazım'ın (Feyyaz Duman) avukatı olarak izleyici karşısına çıkacak. Alımlı ve dikkat çekici bir avukat olan Bahar, hikayenin en kilit noktalarından birinde yerini alacak. Diziye dahil olduktan sonra setten bir fotoğraf paylaşan oyuncu, "Ben geldim" dedi.

GÜÇLÜ KADROSUYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Baraj dizisinin oyuncu kadrosunda Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Iman Casablanca ve usta oyuncu Sumru Yavrucuk'un yanı sıra Nezaket Erden, İhsan İlhan ve Batuhan Yüzgüleç gibi başarılı oyuncular yer alıyor.