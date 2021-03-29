OYUNCU FAZIL ENDER UZUN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
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OYUNCU FAZIL ENDER UZUN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hababam Sınıfı serisinde de rol alan oyuncu Fazıl Ender Uzun, Küçükçekmece, Sefaköy Merkez Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Hababam Sınıfı oyuncusu Fazıl Ender Uzun, hayatını kaybetti
Hababam Sınıfı oyuncusu Fazıl Ender Uzun, hayatını kaybetti

Hababam Sınıfı serisinde de rol alan oyuncu Fazıl Ender Uzun, Küçükçekmece, Sefaköy Merkez Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Hababam sınıfı serisinde de rol alan oyuncu Fazıl Ender Uzun'a geçen kemik tümörü teşhisi konuldu. 69 yaşındaki Fazıl Ender Uzun, dün hayatını kaybetti. Fazıl Ender Uzun, için Sefaköy Merkez Camii'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Uzun'un ailesi ve sevenleri katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından helallik alındı. Fazıl Ender Uzun, Sefaköy Mezarlığı'na defnedildi.

OYUNCU FAZIL ENDER UZUN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
OYUNCU FAZIL ENDER UZUN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
OYUNCU FAZIL ENDER UZUN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
OYUNCU FAZIL ENDER UZUN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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