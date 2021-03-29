OYUNCU FAZIL ENDER UZUN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Hababam Sınıfı serisinde de rol alan oyuncu Fazıl Ender Uzun, Küçükçekmece, Sefaköy Merkez Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Hababam Sınıfı serisinde de rol alan oyuncu Fazıl Ender Uzun, Küçükçekmece, Sefaköy Merkez Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Hababam sınıfı serisinde de rol alan oyuncu Fazıl Ender Uzun'a geçen kemik tümörü teşhisi konuldu. 69 yaşındaki Fazıl Ender Uzun, dün hayatını kaybetti. Fazıl Ender Uzun, için Sefaköy Merkez Camii'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Uzun'un ailesi ve sevenleri katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından helallik alındı. Fazıl Ender Uzun, Sefaköy Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı