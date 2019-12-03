Oyuncu Engin Hepileri, Kimse Bilmez'den ayrılarak Evim dizisine dahil oldu

03.12.2019 07:36 | Son Güncelleme: 03.12.2019 07:45

ATV'nin yeni sezon dizilerinden biri olan Kimse Bilmez'de şaşırtan bir ayrılık yaşandı. Dizinin başrol oyuncularından ve hikayenin kilit isimlerinden biri olan oyuncu Engin Hepileri, diziden ayrıldı. Oyuncu TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Evim dizisine transfer oldu.

ANLAŞMASI BİTTİ

Star olma hayalleri kuran, çok güzel ve hayat dolu bir kız olan Sevda'nın, esrarengiz bir geçmişe sahip olan Ali'yle sıra dışı aşkını konu eden dizi, farklı senaryosu ile daha ilk bölümden dikkatleri çekti. Büyük bir keyifle izlenen dizide kilit ismi oynayan Engin Hepileri, Baba Yapım ile 26 bölüm anlaşma imzaladığı için senaryo gereği diziye veda etti.

YENİ DİZİSİ BELLİ OLDU

Başarılı oyuncu Engin Hepileri, bu sürede Evim dizisinde gelen teklifi kabul etti. Oyuncu, yakın zamanda TV8 ekranlarında başlayacak dizi ile izleyici karşısına çıkacak.

YENİ OYUNCU DAHİL OLDU

Kimse Bilmez'in 'Manyak' lakaplı yeni oyuncusu Nedim Saymaz'ı ise Caner Kurtaran oldu. Kurtaran, 26'ncı bölümden sonra diziye dahil olacak.