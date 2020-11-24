Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ın Devrim Parscan hayatını kaybetti
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Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ın Devrim Parscan hayatını kaybetti

24.11.2020 13:49 | Son Güncelleme: 24.11.2020 14:09

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Orhan karakterine hayat veren tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Devrim Parscan, 83 yaşında hayatına gözlerini yumdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Değerli sanatçılarımızdan Devrim Parscan vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sanat camiamıza ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

BİRÇOK DİZİDE ROL ALDI

Bugüne kadar "Kurtlar Vadisi", "Bizim Aile", "Çiçek Taksi" ve "Kurtuluş" başta olmak üzere 100'e yakın dizi, sinema ve tiyatro projesinde yer alan Devrim Parscan, uzun yıllar Şehir Tiyatroları bünyesinde birçok oyunda rol aldı.

Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ın Devrim Parscan hayatını kaybetti

ORHAN KARAKTERİ İLE ZİHİNLERE KAZINMIŞTI

Oyunculuğun yanı sıra seslendirme sanatçılığı da yapan Parscan, 2003-2004 yılları arasında Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Orhan karakteri ile geniş çevrelerce tanınmıştı.

Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ın Devrim Parscan hayatını kaybetti
Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ın Devrim Parscan hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref

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