Oyuncu Demet Özdemir, yasaklara rağmen dışarı çıkanlara isyan etti: Yalvarıyorum önlem alın
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Magazin ›› Oyuncu Demet Özdemir, yasaklara rağmen dışarı çıkanlara isyan etti: Yalvarıyorum önlem alın - Magazin
Demet Özdemir, Türkiye, Twitter, Magazin

Oyuncu Demet Özdemir, yasaklara rağmen dışarı çıkanlara isyan etti: Yalvarıyorum önlem alın

Oyuncu Demet Özdemir, koronavirüse karşı günlerdir yapılan "Evde kal" çağrısına uymayan kişilere Twitter hesabından tepki göstererek "Ne kadar bencilsiniz. Lütfen yalvarıyorum önlem alın" dedi.

23.03.2020 12:33 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:41
Oyuncu Demet Özdemir, yasaklara rağmen dışarı çıkanlara isyan etti: Yalvarıyorum önlem alın

Şimdilerde TV8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir isimli dizide İbrahim Çelikkol ile başrol oynayan Demet Özdemir, koronavirüs önlemlerine aldırış etmeden dışarı çıkan insanlara sosyal medya hesabından sitem etti.

YASAĞA KULAK ASMADAN DIŞARI ÇIKTILAR

Dünyayı etkisi altına alan ve son olarak Türkiye'ye sıçrayan koronavirüsü 14 binden fazla kişinin canına mal oldu. Türkiye'de geniş önlemlerin alındığı virüse karşı büyük risk grubunda olan 65 yaş üstü vatandaşların ve kronik hastalığı olan kişilerin sokağa çıkmaları yasaklandı. Ancak koyulan kurala uymayan vatandaşlar dün güzel havayı fırsat bilerek soluğu dışarıda aldı.

"İNSANLAR ÖLÜYOR, YALVARIYORUM ÖNLEM ALIN"

vatandaşların dışarı çıkma ısrarı ise sosyal medyada tepki toplarken çok sayıda ünlü isim de bu konu hakkında paylaşım yaparak düşüncelerini paylaştı. 28 yaşındaki oyuncu Demet Özdemir, uyarılara rağmen sokağa çıkanlara kişisel Twitter hesabı üzerinden tepki göstererek "Evde kalın dendikçe, kurala uymuyorsunuz. Başkalarını ve kendinizi düşünmüyorsunuz. Ne kadar bencilsiniz ve farkında değilsiniz... İnsanlar ölüyor, lütfen yalvarıyorum önlem alın" dedi.

NE OLMUŞTU?

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan koronavirüs salgını, 14 bin 700'den fazla kişinin ölümüne sebep oldu. Aktif olarak 339 bin insana sirayet eden virüs, Türkiye'ye de sıçradı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1236 vatandaşımızda koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Ölümcül virüs ülkemizde 30 can kaybına neden olurken alınan önlemler had safhaya çıkarıldı. Son olarak alınan önlemler kapsamında 65 yaş üstü kişilerin ve kronik hastalığı bulunanların sokağa çıkmaları yasaklandı.

Oyuncu Demet Özdemir, yasaklara rağmen dışarı çıkanlara isyan etti: Yalvarıyorum önlem alın

Haberin Videosu:

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, yasaklara rağmen dışarı çıkanlara isyan etti: Yalvarıyorum önlem alın

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Karantinada bunu da gördük! Kalçasında tuvalet kağıdı sektirip meydan okudu Magazin
Karantinada bunu da gördük! Kalçasında tuvalet kağıdı sektirip meydan okudu
Tecavüz suçundan 23 yıl ceza alan ünlü yapımcı koronavirüse yakalandı Magazin
Tecavüz suçundan 23 yıl ceza alan ünlü yapımcı koronavirüse yakalandı
Maske takıp poz veren Kadir İnanır'dan dikkat çeken mesaj Magazin
Maske takıp poz veren Kadir İnanır'dan dikkat çeken mesaj
Salgın en çok onları etkiledi! İşte sokağa çıkma yasağı gelen ünlüler Magazin
Salgın en çok onları etkiledi! İşte sokağa çıkma yasağı gelen ünlüler
'Evde kal' çağrısı yapıp sahile koşan eski eşler pişti oldu Magazin
"Evde kal" çağrısı yapıp sahile koşan eski eşler pişti oldu
'En büyük hobim cinsel ilişki' diyerek gündem olan Didem isyan etti Magazin
"En büyük hobim cinsel ilişki" diyerek gündem olan Didem isyan etti
Ezgi Mola'dan sonra Tolgahan Sayışman'dan da kiracılarına destek
Ezgi Mola'dan sonra Tolgahan Sayışman'dan da kiracılarına destek
Seda Akkul, koronavirüs tedavisi gören eşi Burak Akkul hakkında çıkan haberlere isyan etti
Seda Akkul, koronavirüs tedavisi gören eşi Burak Akkul hakkında çıkan haberlere isyan etti
Duştan hemen önce paylaştı! Ünlü modelin cesur pozuna beğeni yağdı
Duştan hemen önce paylaştı! Ünlü modelin cesur pozuna beğeni yağdı
Güzel oyuncu Bensu Soral kardeşiyle koronavirüs selamlaşma dansı yaptı
Güzel oyuncu Bensu Soral kardeşiyle koronavirüs selamlaşma dansı yaptı
Başından vurularak ağır yaralanan Mutlu Kaya'nın ablası erkek arkadaşı tarafından öldürüldü
Başından vurularak ağır yaralanan Mutlu Kaya'nın ablası erkek arkadaşı tarafından öldürüldü
Popun kraliçesinden salgınla mücadeleye dev yardım
Popun kraliçesinden salgınla mücadeleye dev yardım
İngiliz aktris Peter Myles, babasının koronavirüsten dolayı hayatını kaybettiğini söyledi
İngiliz aktris Peter Myles, babasının koronavirüsten dolayı hayatını kaybettiğini söyledi
Fotoğraftaki yosun gözlü güzel, şimdi ekranlarda fırtına gibi esiyor!
Fotoğraftaki yosun gözlü güzel, şimdi ekranlarda fırtına gibi esiyor!
71 yaşındaki usta sanatçı Selami Şahin, koronavirüs uyarılarına rağmen yürüyüşe çıktı
71 yaşındaki usta sanatçı Selami Şahin, koronavirüs uyarılarına rağmen yürüyüşe çıktı
Oyuncu Levent Ünsal hayatını kaybetti
Oyuncu Levent Ünsal hayatını kaybetti
Koronavirüse karşı önlem alan Bülent Ersoy, 25 bin TL'ye evini temizletti
Koronavirüse karşı önlem alan Bülent Ersoy, 25 bin TL'ye evini temizletti
Marketten ihtiyacı kadar alışveriş yapan oyuncu Ferdi Atuner, yağmacılara ders verdi
Marketten ihtiyacı kadar alışveriş yapan oyuncu Ferdi Atuner, yağmacılara ders verdi
Koronavirüs tedbirlerine karşı gelen şarkıcı Hatice, sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi
Koronavirüs tedbirlerine karşı gelen şarkıcı Hatice, sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi
Ece Vahapoğlu, iç çamaşırıyla poz veren Duygu Özaslan'ı takipten çıkardı
Ece Vahapoğlu, iç çamaşırıyla poz veren Duygu Özaslan'ı takipten çıkardı
Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları, video yayınlayarak sağlık çalışanlarına teşekkür etti
Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları, video yayınlayarak sağlık çalışanlarına teşekkür etti
Bursa'da boş salona oynanan tiyatro oyunu YouTube'da yayınlanınca 9 kat fazla kişi tarafından izlendi
Bursa'da boş salona oynanan tiyatro oyunu YouTube'da yayınlanınca 9 kat fazla kişi tarafından izlendi
Muhterem Nur, vasiyeti üzerine Müslüm Gürses'in mezarının üzerine gömüldü
Muhterem Nur, vasiyeti üzerine Müslüm Gürses'in mezarının üzerine gömüldü
Oyuncu Ezgi Mola, salgın nedeniyle evde olan iki kiracısından kira almayacak
Oyuncu Ezgi Mola, salgın nedeniyle evde olan iki kiracısından kira almayacak
Türkücü Özkan Yıldırım, koronavirüs şarkısının kamu spotu olmasını istedi
Türkücü Özkan Yıldırım, koronavirüs şarkısının kamu spotu olmasını istedi
Oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, Çukur dizisinden neden ayrıldığını anlattı
Oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, Çukur dizisinden neden ayrıldığını anlattı
Koronavirüs teşhisi konulan sunucu Burak Akkul'un tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor
Koronavirüs teşhisi konulan sunucu Burak Akkul'un tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor
Fenomen Duygu Özaslan'ın iç çamaşırlı ev pozuna beğeni yağdı
Fenomen Duygu Özaslan'ın iç çamaşırlı ev pozuna beğeni yağdı
Ünlü isimlerin koronavirüsten koruduğunu söyleyerek önerdiği ilaç için bakanlıktan onay alınmadığı ortaya çıktı
Ünlü isimlerin koronavirüsten koruduğunu söyleyerek önerdiği ilaç için bakanlıktan onay alınmadığı ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Fahrettin Altun İçişleri Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Guido Senia Rita Wilson Seren Serengil Fahrettin Koca
Spor Falcao Fatih Terim Ünal Karaman Bülent Uygun Fernando Muslera
Daha Fazla Polis Wuhan Almanya 112 Acil
Şu an buradasınız: Oyuncu Demet Özdemir, yasaklara rağmen dışarı çıkanlara isyan etti: Yalvarıyorum önlem alın - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2020 13:13:57. #1.14#
title