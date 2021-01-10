Oyuncu Can Yaman'a İtalya'da 400 Euro sosyal mesafe cezası kesildi
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Oyuncu Can Yaman'a İtalya'da 400 Euro sosyal mesafe cezası kesildi

10.01.2021 00:07 | Son Güncelleme: 10.01.2021 00:52

İtalya'da da popüler olan oyuncu Can Yaman, Roma'da bir çekim sonrası otelden çıkarken hayranlarının akınına uğrayıp sosyal mesafe kuralını ihlal edince 400 Euro yani 3 bin 600 lira cezaya çarptırıldı.

Yakışıklı oyuncu Can Yaman, makarna reklamı için gittiği İtalya'da yoğun ilgiyle karşılaştı. Can Yaman hayranları, oyuncuyla fotoğraf çektirmek için adeta birbirlerini ezdiler.

İtalyan medyasında yer alan habere göre, Türk yönetmen Ferzan Özpetek'in çektiği bir reklam filminde oynayan Can Yaman, cuma günü çekimler sonrası otel çıkışında kendisini bekleyen hayranlarının arasına karışıp fotoğraf çektirdi ve imza dağıttı. İtalyan güvenlik güçleri, 31 yaşındaki aktöre Kovid-19 kısıtlamaları uyarınca sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği için 400 Euro ceza kesti.

OTELE ARKA KAPIDAN GİRİP ÖN KAPIDAN ÇIKTI

İtalyan basınına yansıyan bilgilere göre güvenlik kaynakları Can Yaman'ın otele mutabık kalındığı gibi arka kapıdan girdiğini ancak beklendiği gibi aynı kapıdan çıkmayarak hayranlarının beklediği ön kapıyı tercih ettiğini söyledi.

Oyuncu Can Yaman'a İtalya'da 400 Euro sosyal mesafe cezası kesildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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