Oyuncu Burçin Terzioğlu, Umut Duygu ile aşk yaşamaya başladı
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Oyuncu Burçin Terzioğlu, Umut Duygu ile aşk yaşamaya başladı

Sosyal medya hesabından spor eğitmeni Umut Duygu ile aynı paylaşımları yaptığı için yeni bir aşka yelken açtığı konuşulan Burçin Terzioğlu, dün havalimanında sohbet ettiği muhabirlere aşkını itiraf etti.

18.02.2020 09:15 | Son Güncelleme: 18.02.2020 09:36
Oyuncu Burçin Terzioğlu, Umut Duygu ile aşk yaşamaya başladı

Son zamanlarda sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla yeni aşkını ele veren başarılı oyuncu , dün havalimanında görüntülendi. 3 buçuk sene aşk yaşadığı ile 2018 yılında ayrılan oyuncu, yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi.

YENİ İLİŞKİSİNİ İNKAR ETMEDİ

Bir süredir Instagram hesabından eğitmeni Umut Duygu ile benzer paylaşımları yaptığı için aşk iddiaları çıkan oyuncu, dün yeni sevgilisiyle Filipinler tatili dönüşü havalimanında görüntülendi. İlişkisi hakkında ilk kez konuşan Burçin Terzioğlu, "Her şey ortada. Kimseyi aldatmıyorum, kimseden de kaçmıyorum. İlişkimiz yeni başladı ve güzel gidiyor" dedi.

AYNI ANLARDA PAYLAŞIM YAPTILAR

Burçin Terzioğlu, Umut Duygu ile aşk yaşamaya başlamış, birlikte Filipinler'e giden ikilinin aynı dakikalarda paylaştıkları fotoğraflar aşkı ortaya çıkarmıştı.

İşte çiftin yan yana geldikleri ilk kare:


Haber Videosu

: Oyuncu Burçin Terzioğlu, Umut Duygu ile aşk yaşamaya başladı
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