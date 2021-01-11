Oyuncu Burak Tozkoparan, Menajerimi Ara dizisinden ayrıldı

Yakışıklı oyuncu Burak Tozkoparan, Emir karakterine hayat verdiği Menajerimi Ara dizisinden ayrıldı. Oyuncu, sosyal medya hesabından bir de duygusal paylaşım yaptı.

Star TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerini Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Burak Tozkoparan ile Ayşenil Şamlıoğlu'nun yer aldığı Menajerimi Ara'da bir ayrılık yaşandı.

"EN YAKIN ZAMANDA GÖRÜŞMEK DİLEĞİYLE"

Senaryo gereği yurt dışından gelen teklifi kabul eden Emir diziye veda etmiş oldu. Burak Tozkoparan da sosyal medya hesabından veda mesajı paylaştı. Ünlü oyuncu "Bu akşam son kez Emir'le buluşuyoruz. Emeği geçen, destek veren herkese teşekkür ederim. En yakın zamanda tekrar görüşmek üzere" notuyla vedasını duyurdu.

Menajerimi Ara dizisinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "Güle güle Emir" mesajı yayınlandı.