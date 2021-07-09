Oyuncu Berk Atan ve fenomen Selin Yağcıoğlu'nun aşk yaşadığı iddiası

Gönül Dağı'nda Taner karakterine hayat veren Berk Atan'ın mesajı, fenomen Selin Yağcıoğlu tarafından Instagram'dan yanlışlıkla ifşa edilmişti. Paylaşımın ardından ikilinin aşk yaşadığı iddia edilmişti. Çeşme'de birlikte tatil yaptığı sırada objektiflere yakalanan çiftin aşkı belgelenmiş oldu.

Selin Yağcıoğlu, Berk Atan'ın kendisine Instagram'ın hikaye kısmı üzerinden attığı, "Aşkım hislerimi anlatıyorum sana" mesajını yanlışlıkla hikayesinde paylaştı. Kısa süre sonra yanlışlıkla paylaştığını fark eden Yağcıoğlu, paylaşımını kaldırdı. Ancak takipçilerinin ekran görüntüsü almasından kurtulamadı. Ekran görüntüsü sonrası Atan'ın mesajları magazin gündemine bomba gibi otururken, ikilin birbirlerini takip ettikleri de görüldü.

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİLER

Mesajın yayılmasının ardından ilişkilerini açıklamayan çiftten oyuncu Yağcıoğlu'nun Instagram fotoğrafının altına "Çok güzelsin be insafsız" diye yazmış ve ilişkisini açık etmişti. Birlikte tatile çıkan sevgililer ilk kez önceki gün Çeşme'de görüntülendi. Birlikte tatil yaptığı sırada objektiflere yakalanan çiftin aşkı belgelenmiş oldu.