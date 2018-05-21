Oyuncu Barış Atay, HDP'den Hatay Milletvekili Adayı Oldu
Sosyal medya paylaşımları nedeniyle geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan oyuncu Barış Atay, Hatay 1. sıradan milletvekili adayı oldu.
Geçtiğimiz günlerde gözaltına alındığı haberleriyle gündeme gelen ünlü oyuncu Barış Atay'ın da milletvekili aday adayı olduğu HDP'nin milletvekili adayları belli oldu.
BARIŞ ATAY, HATAY'DAN ADAY OLDU
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bu karanlık iktidarın durdurulmasında en önemli aşamanın HDP'nin barajı geçmesi gerekliliği bilinci ile TİP adına HDP'den aday adayıyım" ifadelerini kullanan Barış Atay, Hatay 1. sıradan milletvekili adayı oldu.
GÖZALTINA ALINMIŞTI
Barış Atay, 16 Mayıs'ta sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınmış, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.
YORUMLAR (9)
-
Oyum Muharrem İnceye Dıploması var kolay kolay kandırılmaz etrafında çok danışmana da gerek yok adam zaten bilgili yandaşçılıkta yapmaz belli gözü sarayda da yok hırsızda değil tecavüzcüleride kollayıp bir kereden bir şey olmazda demez kısacası adam gibi adam CUMHURBAŞKAN adayıCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Ne barışı laa kökünü kurutcan bu kırolarınCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Ulaa bu tiplen bunu nasıl serbest bıraktılar.en azından 50 sene yimesi lazım.terörist la bu.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Adam gibi adam barış kardeşim bu ülke delikanliye deyıl hırsızlara oy verirler cahil alayı hepsi aç ve yandaşCevap Yaz 3 2 Yayından KaldırLALE: Teröristlere oy vericegime hırsızlara veririm daha iyi anladınmı delikanlı kardeşim benimYayından Kaldır