Oyuncu Barış Atay, HDP'den Hatay Milletvekili Adayı Oldu

Geçtiğimiz günlerde gözaltına alındığı haberleriyle gündeme gelen ünlü oyuncu Barış Atay'ın da milletvekili aday adayı olduğu HDP'nin milletvekili adayları belli oldu.

BARIŞ ATAY, HATAY'DAN ADAY OLDU

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bu karanlık iktidarın durdurulmasında en önemli aşamanın HDP'nin barajı geçmesi gerekliliği bilinci ile TİP adına HDP'den aday adayıyım" ifadelerini kullanan Barış Atay, Hatay 1. sıradan milletvekili adayı oldu.

GÖZALTINA ALINMIŞTI

Barış Atay, 16 Mayıs'ta sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınmış, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.