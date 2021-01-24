Kırmızı Oda dizisinin Kumru'su Aslıhan Gürbüz, çiftçi oldu
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Kırmızı Oda dizisinin Kumru'su Aslıhan Gürbüz, çiftçi oldu

24.01.2021 16:57 | Son Güncelleme: 24.01.2021 17:27
Kırmızı Oda dizisinin Kumru'su Aslıhan Gürbüz, çiftçi oldu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yaşayan Çiftçi Eğitim Merkezi'nde tıbbi ve aromatik bitkiler üzerine eğitim alan Kırmızı Oda dizisinin Kumru'su Aslıhan Gürbüz oyunculuğun yanı sıra tarımla uğraşıyor. Ayvalık'ta yetiştirdiği zeytinleri sosyal medya hesabından paylaşıyor.

'Kırmızı Oda' dizisinde oynayan 37 yaşındaki oyuncu Aslıhan Gürbüz, 3 yıl önce yerleştiği Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sade ve doğal bir hayat sürdürüyor.

3 yıldır yaşadığı Ayvalık'ta kendisine ait arazide zeytin ile çilek yetiştiren Gürbüz, 2 yıl önce de Çiftçi Eğitim Merkezi'nde tıbbi ve aromatik bitkiler üzerine eğitim aldı. Doğal hayatın içinde çiftçilik yaparak yaşayan Gürbüz, sosyal medya hesabından yaptığı tarımsal üretime yönelik paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

ÇİFTÇİLİK HAYATINI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIYOR

Ünlü oyuncu, YouTube kanalında yayınlanan 'Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler' programında yaşadığı deneyimleri "Şu an yaşanılan karantinayı ben, iki sene önce yaşadım. Bu, müthiş bir özgüven getiriyor. Kendimle barıştım ve artık yalnız yaşayabiliyorum" şeklinde anlattı.

Kırmızı Oda dizisinin Kumru'su Aslıhan Gürbüz, çiftçi oldu
Kırmızı Oda dizisinin Kumru'su Aslıhan Gürbüz, çiftçi oldu
Kırmızı Oda dizisinin Kumru'su Aslıhan Gürbüz, çiftçi oldu
Kırmızı Oda dizisinin Kumru'su Aslıhan Gürbüz, çiftçi oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadri Kaya

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