Kırmızı Oda dizisinin Kumru'su Aslıhan Gürbüz, çiftçi oldu

'Kırmızı Oda' dizisinde oynayan 37 yaşındaki oyuncu Aslıhan Gürbüz, 3 yıl önce yerleştiği Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sade ve doğal bir hayat sürdürüyor.

3 yıldır yaşadığı Ayvalık'ta kendisine ait arazide zeytin ile çilek yetiştiren Gürbüz, 2 yıl önce de Çiftçi Eğitim Merkezi'nde tıbbi ve aromatik bitkiler üzerine eğitim aldı. Doğal hayatın içinde çiftçilik yaparak yaşayan Gürbüz, sosyal medya hesabından yaptığı tarımsal üretime yönelik paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

ÇİFTÇİLİK HAYATINI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIYOR

Ünlü oyuncu, YouTube kanalında yayınlanan 'Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler' programında yaşadığı deneyimleri "Şu an yaşanılan karantinayı ben, iki sene önce yaşadım. Bu, müthiş bir özgüven getiriyor. Kendimle barıştım ve artık yalnız yaşayabiliyorum" şeklinde anlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadri Kaya